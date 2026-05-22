México y la Unión Europea firman acuerdo para eliminar aranceles

México renovará su acuerdo con la Unión Europea para eliminar aranceles, atraer inversiones y reducir la dependencia comercial frente a Estados Unidos y China

México y la Unión Europea renovaron este viernes su acuerdo comercial para reducir aranceles y diversificar sus intercambios comerciales, en medio de la política proteccionista de Estados Unidos.

La modernización del pacto comercial en vigor desde el año 2000 fue firmada en una ceremonia encabezada por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

¿Qué busca este nuevo acuerdo?

La actualización del tratado pretende:

Reducir barreras comerciales y aranceles

Facilitar exportaciones e importaciones

Fortalecer cadenas de suministro

Impulsar inversiones entre ambas regiones

Diversificar mercados frente a la dependencia económica de otros socios

Además, el acuerdo modernizado incluye temas relacionados con sostenibilidad, tecnología, cooperación digital y estándares ambientales.

Un socio estratégico para México

La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de México y una de las mayores fuentes de inversión extranjera en el país.

Con esta renovación, ambas partes buscan fortalecer su relación económica en un escenario internacional cada vez más competitivo y con crecientes disputas comerciales entre grandes potencias.