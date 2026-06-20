Los Ángeles, en estado de emergencia por incendio en un depósito de alimentos

Incendio en Los Ángeles consumió una fábrica de alimentos.

Equipos de bomberos libran una batalla el sábado 20 de junio contra un incendio que lleva varios días ardiendo en un depósito en Los Ángeles, que emite un denso humo negro y acre.

"Este es un incidente importante", dijo Karen Bass, alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, en un comunicado.

La declaración de emergencia "garantizará que la ciudad cuente con los recursos que necesita", agregó.

Autoridades abrieron centros de ayuda

El incendio se desató el miércoles por la tarde en un almacén de alimentos congelados, donde la espuma aislante, una presunta fuga de amoníaco y paneles solares derretidos han complicado las labores de extinción, según las autoridades.

"El olor a humo ha llegado a gran parte de la ciudad y alentamos a todos a limitar la exposición tanto como sea posible", dijo el Departamento de Bomberos de Los Ángeles en Facebook.

El incendio no se ha propagado fuera del almacén. Las llamas emiten vapores con olor a plástico quemado.

Se advirtió a los residentes de la zona alrededor del almacén en Boyle Heights, en el este de Los Ángeles, que permanezcan refugiados en sus casas.

Las autoridades abrieron centros de ayuda las 24 horas para las personas que no pueden escapar del humo.