Trump amenaza con imponer peajes en el estrecho de Ormuz si no se cierra el acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 20 de junio que podría imponer un peaje en el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones con Irán, al término del alto el fuego de 60 días previsto en el acuerdo bilateral.

"No habrá peaje en el Estrecho de Ormuz durante el alto el fuego de 60 días, ni lo habrá después de que expire dicho período", escribió en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, añadió , que "a menos que lo imponga Estados Unidos, si no se llega a un acuerdo, por los servicios prestados como protector de los países de Oriente Medio y para reembolsar los gastos pasados, presentes y futuros".

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió de Washington rumbo a Suiza el sábado 20 de junio, según anunció su portavoz, antes de las conversaciones tendientes a un acuerdo con Irán que comenzarán el domingo.

Vance se sumará al enviado especial Steve Witkoff y al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quienes ya se encuentran en Suiza.

La delegación iraní también partió hacia Suiza el sábado.