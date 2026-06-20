Autoridades de Gaza reportan 11 muertos en nuevos ataques israelíes

Al menos 11 personas murieron, entre ellas un periodista de Al Jazeera y cuatro miembros de una misma familia, en ataques aéreos de Israel, a pesar del alto el fuego en el territorio palestino, según fuentes médicas en la Franja de Gaza.

En un bombardeo israelí, falleció Ahmed Wishah, camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera, en una vivienda del campamento de refugiados de Bureij, en la zona central del territorio.

El ataque también causó la muerte de otras dos personas, según la Defensa Civil, organismo que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás.

Al Jazeera había anunciado previamente la muerte del periodista en un ataque con drones, y calificó la acción como un "asesinato deliberado".

Según señaló, se trató de su duodécimo trabajador asesinado en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

Confirmación del Ejército

El ejército israelí "confirma que llevó a cabo un ataque contra Ahmed Wishah, un terrorista de Hamás", según declaró un portavoz militar a la AFP, sin proporcionar de inmediato pruebas que respaldaran estas acusaciones.

Previamente, en un ataque ocurrido en la noche del viernes al sábado, contra un edificio en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza resultaron muertas cuatro personas de la familia Al-Safadi, ambos padres y sus dos hijas, según la Defensa Civil. Otras doce personas resultaron heridas.

El hospital Al Shifa confirmó que recibió cuatro cuerpos de esa familia e informó que también atendió a otra víctima por un ataque separado con dron en el norte de la ciudad.

"Alrededor de las dos de la madrugada, mis primos estaban dormidos cuando un misil los alcanzó. No tienen ninguna relación con Hamás, ni están involucrados en nada. Son sólo niños inocentes", dijo Nael al-Safadi, un familiar.

Israel y Hamás se acusan mutuamente casi a diario de violar la tregua que entró en vigor el pasado octubre.