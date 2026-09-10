A un año del asesinato de Charlie Kirk ¿qué pasó con el movimiento que fundó?

Este 10 de septiembre se cumple un año del asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, durante un evento universitario en Utah.

Charlie Kirk tenía 31 años cuando fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre de 2025, mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

Su muerte conmocionó a Estados Unidos y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la violencia política. Un año después, el movimiento que ayudó a construir continúa creciendo.

Turning Point creció después de su muerte

Kirk cofundó Turning Point USA en 2012 con el objetivo de acercar las ideas conservadoras a estudiantes de colegios y universidades.

Tras su asesinato, su viuda, Erika Kirk, asumió la dirección de la organización. Desde entonces, Turning Point ha ampliado su presencia entre los jóvenes y reforzado su estructura política.

Erika Kirk asumió el liderazgo de Turning Point USA tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, y ha seguido impulsando el movimiento entre los jóvenes conservadores. Redes Sociales

La organización cuenta actualmente con más de 3 500 capítulos en escuelas secundarias y 1 500 en universidades, según cifras de Turning Point recogidas por Reuters.

El movimiento mira hacia 2028

Turning Point también comienza a mirar más allá de las elecciones legislativas de 2026. Antes de morir, Kirk había mostrado su respaldo al vicepresidente JD Vance como una figura con potencial para suceder políticamente a Donald Trump.

Ahora, la organización está fortaleciendo su presencia en estados clave para las primarias presidenciales de 2028, mientras Erika Kirk también ha respaldado una eventual candidatura de Vance.

¿Qué pasó con el acusado?

Mientras el movimiento de Kirk continúa, el proceso por su asesinato sigue abierto.

Tyler Robinson, de 23 años, está acusado del crimen y se declaró no culpable. Un juez determinó recientemente que existen elementos suficientes para que el caso avance a juicio. La Fiscalía podría solicitar la pena de muerte si es declarado culpable.

Un año después, el asesinato de Kirk no puso fin al movimiento que ayudó a crear. Turning Point USA creció, cambió de liderazgo y ahora busca transformar esa expansión en influencia electoral dentro del Partido Republicano.