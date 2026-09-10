Cierres viales en Quito por el partido Independiente del Valle vs. Flamengo este jueves 10 de septiembre

El Estadio Olímpico Atahualpa volvió a pasar a manos de la Concentración Deportiva de Pichincha el 4 de julio del 2025 tras el resultado de una acción de protección.

Este jueves 10 de septiembre de 2026, Independiente del Valle recibe a Flamengo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará un operativo vial para garantizar la movilidad de los asistentes.

El encuentro se jugará en el estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito, a las 19:30. Sin embargo, los cierres viales se ejecutarán desde las 14:00 y se extenderán hasta las 21:00.

Estos son los 11 tramos con restricción vial en el norte de la ciudad:

Avenida 6 de Diciembre y José Correa

Calle José Correa y Gonzalo Serrano

Calle José Correa y Sebastián Quintero

Calle José Correa y Carlos Arroyo del Río

Calle Manuel María Sánchez y Carlos Arroyo del Río

Calle Manuel María Sánchez y Sebastián Quintero

Calle Manuel María Sánchez y Juan Ramírez

Calle Manuel María Sánchez y Javier Araúz

Calle Manuel María Sánchez y avenida 6 de Diciembre

Avenida Eloy Alfaro y Luis Armendáriz

Avenida Eloy Alfaro y José Correa

La AMT recomienda tomar las siguientes vías alternas si circula por el lugar.

Avenida Eloy Alfaro

Avenida Shyris

Avenida 10 de Agosto

Avenida Portugal

Avenida Gaspar de Villarroel

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar en cuenta las restricciones viales y planificar los tiempos de traslado.