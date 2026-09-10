Cierres viales en Quito por el partido Independiente del Valle vs. Flamengo este jueves 10 de septiembre
La AMT ejecutará los cierres viales en los alrededores del estadio Olímpico Atahualpa, desde las 14:00 de este jueves 10 de septiembre.
El Estadio Olímpico Atahualpa volvió a pasar a manos de la Concentración Deportiva de Pichincha el 4 de julio del 2025 tras el resultado de una acción de protección.
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Actualizada:
10 sep 2026 - 13:13
Este jueves 10 de septiembre de 2026, Independiente del Valle recibe a Flamengo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará un operativo vial para garantizar la movilidad de los asistentes.
El encuentro se jugará en el estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito, a las 19:30. Sin embargo, los cierres viales se ejecutarán desde las 14:00 y se extenderán hasta las 21:00.
Estos son los 11 tramos con restricción vial en el norte de la ciudad:
- Avenida 6 de Diciembre y José Correa
- Calle José Correa y Gonzalo Serrano
- Calle José Correa y Sebastián Quintero
- Calle José Correa y Carlos Arroyo del Río
- Calle Manuel María Sánchez y Carlos Arroyo del Río
- Calle Manuel María Sánchez y Sebastián Quintero
- Calle Manuel María Sánchez y Juan Ramírez
- Calle Manuel María Sánchez y Javier Araúz
- Calle Manuel María Sánchez y avenida 6 de Diciembre
- Avenida Eloy Alfaro y Luis Armendáriz
- Avenida Eloy Alfaro y José Correa
La AMT recomienda tomar las siguientes vías alternas si circula por el lugar.
- Avenida Eloy Alfaro
- Avenida Shyris
- Avenida 10 de Agosto
- Avenida Portugal
- Avenida Gaspar de Villarroel
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar en cuenta las restricciones viales y planificar los tiempos de traslado.
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