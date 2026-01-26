Se aprobará una regularización extraordinaria de 500.000 migrantes en España

El Ejecutivo central da luz verde a un proceso masivo de regularización que busca sacar de la invisibilidad jurídica a cerca de medio millón de personas.

El Ejecutivo ha anunciado esa iniciativa minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, haya adelantado el acuerdo con el PSOE, que tiene como objetivo regularizar a en torno medio millón de personas, que podrán beneficiarse de la medida hasta el próximo 30 de junio.

En un acto celebrado en Madrid bajo el título ‘Regularización Ya’, Montero ha hecho este anuncio, que significará papeles para todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

Y podrán hacerlo con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón.

Blindaje jurídico y derechos inmediatos

Desde el momento en que se presente la solicitud, el interesado recibirá una autorización de residencia provisional que le permitirá trabajar legalmente y acceder al sistema sanitario.

Asimismo, la normativa establece la suspensión automática de cualquier procedimiento de retorno u orden de expulsión por motivos administrativos que pese sobre el solicitante mientras se resuelve su expediente. En caso de resolución positiva, se otorgará una residencia de un año, prorrogable después mediante el reglamento ordinario.