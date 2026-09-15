Arabia Saudita acusa a los hutíes de lanzar un dron a La Meca, los rebeldes lo niegan

Escalada en Oriente Medio: Acusan a los hutíes de atacar La Meca y la OCI condena la agresión

La coalición militar liderada por Arabia Saudita aseguró este miércoles haber destruido un dron lanzado hacia la ciudad santa de La Meca por los rebeldes hutíes de Yemen, grupo apoyado por Irán que desmintió esa información.

"El martes 15 de septiembre de 2026, las Fuerzas Reales Sauditas de Defensa Aérea lograron interceptar y destruir un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada" del islam, escribió la alianza en un comunicado.

Interceptación al sur de La Meca y postura saudí

"El dron fue interceptado al sur de la ciudad de La Meca", precisó.

El portavoz de la coalición, el general Turki Al Maliki, denunció en la nota "los intentos desesperados de la milicia y sus aliados por perturbar la seguridad y la estabilidad y poner en peligro a los visitantes de la Mezquita Sagrada, a los ciudadanos y a los residentes".

Los hutíes, en cambio, negaron haber atacado La Meca y calificaron de "mentira" la versión de Riad.

"Las acusaciones sobre el supuesto ataque contra La Meca son una mentira trillada, ya utilizada anteriormente, que ya no engaña a nadie", escribió en la red social X Hazm al Asad, un líder hutí.

Condena de la OCI y contexto del conflicto regional

Por su parte, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó "los ataques atroces perpetrados por el grupo hutí contra la ciudad de La Meca y la región de Medina, así como su agresión continua contra el Reino de Arabia Saudita".

Estos ataques "profanan la santidad de los lugares sagrados y las mezquitas, y hieren los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo", lamentó el bloque de países en un comunicado.

El martes, Arabia Saudita activó brevemente alertas aéreas en varias regiones del sur del país, cerca de la frontera con Yemen, incluida una para La Meca, la primera desde el inicio de la guerra regional.

Yemen, que comparte frontera con territorio saudita, se vio arrastrado en julio al conflicto desencadenado por la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán a fines de febrero.

Rebeldes hutíes niegan el ataque y denuncian bombardeos

A principios de septiembre, los hutíes lanzaron una gran ofensiva y se apoderaron de todo el litoral yemení que da al mar Rojo, incluido el estrecho de Bab el Mandeb, que controla esta ruta estratégica para el tráfico marítimo.

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que las fuerzas armadas sauditas habían llevado a cabo en las últimas 24 horas "52 ataques aéreos" dirigidos contra "infraestructuras civiles" en varias gobernaciones, y prometió que no quedarían "sin respuesta".