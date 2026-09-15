Indignación en Bélgica: video muestra a policía golpeando a una mujer detenida

Investigan a policía en Bélgica tras filtración de grabación que muestra agresión a detenida

Un video grabado por un testigo muestra a un agente golpeando en el rostro a una mujer esposada durante un arresto en Bélgica.

La difusión de las imágenes llevó a la apertura de investigaciones para determinar lo ocurrido.

Las imágenes muestran a la mujer mientras es conducida hacia un vehículo policial por varios agentes.

El momento quedó registrado en video

Al llegar al furgón, la detenida presenta resistencia para ingresar y gira el rostro hacia uno de los policías.

En ese momento, el agente le propina un golpe en el rostro y posteriormente la introduce por la fuerza al vehículo.

La mujer permanecía esposada durante el procedimiento, según se observa en la grabación.

Investigan la actuación del agente

El video fue difundido públicamente y generó reacciones de indignación en Bélgica.

Las imágenes corresponden a una intervención de la zona policial Nivelles-Genappe, en la provincia de Brabante Valón.

Tras la difusión del material, el Ministerio Público de Brabante Valón y la policía local iniciaron investigaciones para establecer las circunstancias del arresto y determinar si existen responsabilidades por la actuación registrada.