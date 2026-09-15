Detienen a un hombre señalado como presunto causante de incendio en la av. Simón Bolívar

Emergencia por una quema en la Av. Simón Bolívar a la altura de la Casa de la Selección.

Un ciudadano fue detenido la noche de este martes 15 de septiembre de 2026, luego de ser señalado como presunto vinculado a un incendio forestal registrado en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Casa de la Selección, en Quito.

La emergencia fue reportada alrededor de las 19:05 en la avenida Simón Bolívar. El Cuerpo de Bomberos de Quito movilizó a sus equipos para atender el fuego registrado en la zona.

Los bomberos informaron que sus equipos controlaron las llamas y trabajaron para evitar que el incendio se extendiera hacia otras áreas.

La emergencia generó una respuesta inmediata debido a la presencia de vegetación en el sector.

Una alerta ciudadana permitió ubicar a un sospechoso

De acuerdo con el Municipio de Quito, una alerta ciudadana difundida en redes sociales permitió identificar a una persona que se encontraba en actitud sospechosa cerca del lugar donde se inició el incendio.

Tras recibir la alerta se activó la coordinación con la Policía Nacional, cuyos agentes procedieron con la detención del ciudadano.

La persona fue trasladada a la Unidad de Flagrancia, según informó el Municipio.

La investigación determinará responsabilidades

El Municipio señaló que su equipo jurídico presentó la denuncia correspondiente para que las autoridades investiguen las circunstancias en las que se originó el incendio y determinen si existe responsabilidad penal.

La detención se produjo en el marco de la emergencia, pero la presunta vinculación con el incendio deberá ser determinada por las autoridades competentes durante el proceso correspondiente.

El caso se suma a las emergencias por incendios forestales registradas en Quito durante los últimos días. Las autoridades mantienen acciones de prevención y respuesta ante estos eventos, mientras se investigan las causas de cada incendio.

Pabel Muñoz alerta por 188 incendios forestales y pide denunciar al 911

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que durante este verano se han registrado 188 incendios forestales, con cerca de 1 200 hectáreas afectadas, y pidió a la ciudadanía alertar de inmediato sobre posibles quemas provocadas.

Muñoz destacó que una denuncia ciudadana en redes sociales permitió una intervención rápida de los Bomberos de Quito ante un incendio registrado en la avenida Simón Bolívar.

Según el alcalde, un ciudadano alertó sobre una persona que llevaba un bidón cerca del lugar, tras lo cual se produjo la detención de un presunto responsable. El caso está en manos de la Fiscalía, que deberá investigar y determinar responsabilidades.

El alcalde señaló que los incendios registrados durante este verano han afectado una superficie que comparó con aproximadamente 19 parques La Carolina.

También indicó que se han detectado pequeños incendios en los últimos días a los costados de la avenida Simón Bolívar, por lo que se mantiene vigilancia en esos sectores.