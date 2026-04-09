Artemis II: Así será el rescate de la tripulación del Orión cuando caiga en el océano

Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover se encuentran a bordo de la nave Orión de la misión Artemis II.

La NASA y las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen planes de contingencia para el regreso, este viernes 10 de abril de 2026, de los astronautas de Artemis II frente a California, donde la principal preocupación es el clima y que la nave americe fuera del rango esperado.

La Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas tras su amerizaje, siete aeronaves que monitorearán el regreso y la base de Pearl Harbor, explicó Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis.

"Estamos aún trabajando con los militares para garantizar que, si hay un evento fuera de lo nominal, tengamos fuerzas de rescate listas para ir al sitio del aterrizaje no nominal", manifestó Villarreal en una rueda de prensa.

En vísperas del regreso de los cuatro tripulantes, los especialistas están "observando cosas que puedan afectar los sistemas de guía, navegación, control y propulsión", expuso Rick Henfling, director de Vuelo para el Regreso de Artemis.

Artemis II alcanzó su punto más alejado de la Tierra

¿Cómo será el ingreso a la atmósfera?

Los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, el lunes 6 de abril, se convirtieron en los primeros en orbitar la Luna en más de 50 años. Luego de eso, comenzaron el retorno a la Tierra.

Está previsto que la nave Orión reingrese a la atmósfera terrestre, el viernes 10 de abril de 2026, a temperaturas extremas que superan los 2.700 °C (casi 5.000 °F) en su exterior.

Este calor intenso es generado por la fricción a una velocidad de unos 40 000 km/h. La nave cuenta con un escudo térmico ablativo para garantizar la seguridad de la tripulación.

Se utilizarán paraídas para desacelerar la velocidad. Está previsto que la cápsula caiga al océano a unos 32 km/h.

La NASA fijó un rango estimado de 2 000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el amerizaje de la cápsula Orión, que prevé llegar cerca de San Diego (California), por lo que "los planes de contingencia" se enfocan en lo que pasaría si la nave cae fuera de ese parámetro, detalló el experto.

Aun así, enfatizó que “hay condiciones favorables para un buen amerizaje”. Además, el comandante de la misión, Reid Wiseman, y el piloto, Victor Glover, están capacitados para afrontar un desvío.

"Si todo sale nominal (conforme a lo esperado), no necesitarán hacer ninguna acción, pero ellos han entrenado, trabajando con mi equipo de controladores de vuelo para responder en caso de que nos enfrentemos a un escenario no nominal", expresó.

Por ahora, la NASA revisa los paneles térmicos que protegen a la nave espacial del calor que se genera durante el regreso a la atmósfera para detectar "si hay algo de preocupación que cambie el perfil de reingreso", agregó Debbie Korth, subgerente del programa Orión.

El primer paso para el regreso es el desacople del módulo de la tripulación del resto de la nave Orión, lo que ocurre 42 minutos antes del amerizaje, mientras que el regreso a la atmósfera sucede 13 minutos antes del arribo de los astronautas al mar, describió Henfling.

En este periodo, la nave alcanzará una velocidad máxima de 34 965 pies por segundo (10 657 metros), agregó.

Cuando los astronautas lleguen al océano, médicos ingresarán a la nave para revisarlos y después los llevarán a los helicópteros de la marina en orden: primero a Christina Koch, después a Glover, luego al canadiense Jeremy Hansen y, al final, al comandante Wiseman, según detalló Villarreal.