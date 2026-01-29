Asesinan a empresario en la vía San Mateo en Manta; cifras de violencia se elevan en Manabí

Ataque armado en Manta acaba con la vida de un empresario de la localidad

La noche de este jueves 29 un nuevo hecho violento sacudió a la provincia de Manabí, en particular el cantón Manta azotado por una ola de violencia que no da tregua pese a que este territorio se encuentra en estado de excepción.

El hecho de sangre que acabó con la vida de un comerciante, identificado como Luis Samuel Bonilla Vera, de 46 años, en la vía San Mateo, se registró cerca del coliseo Lorgio Pinargote.

Bonilla era propietario de un local comercial que ofrecía repuestos para motocicletas.

Según información preliminar hombres desconocidos llegaron hasta la vía San Mateo, donde se encontraba el hombre subiendo una motocicleta a un vehículo. Los asesinos le propinaron varios disparos que acabaron con su vida.

Agentes de Criminalística y de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y empezar con las investigaciones pertinentes que permitan dar con los responsables y aclarar el móvil del asesinato.

Cifras de violencia en Manabí

Los primeros 15 días de enero de 2026 fueron extremadamente violentos. La cifra de muertos en las dos primeras semanas se ubicó en 67.

Las zonas más golpeadas fueron Puerto López, Manta y El Carmen, en estos cantones se reportaron decapitados, maniatados, masacres y ataques armados.

Solo en el Distrito Policial Manta, que comprende los cantones Montecristi y Jaramijó, hasta este 29 de enero la cifra de muertos se ubicó en 55.