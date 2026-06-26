Aumentan a 589 los muertos en Venezuela, que acelera la búsqueda de supervivientes

Con equipos pesados o con sus propias manos, rescatistas y voluntarios buscan el viernes a supervivientes del doble terremoto en Venezuela que causó oficialmente 589 muertos, y miles de desaparecidos según estimaciones.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el norte del país el miércoles 24 de junio dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, una población costera vecina a Caracas.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se están movilizando para ayudar, anunció este viernes la ONU. Rescatistas de El Salvador y de México ya aterrizaron en Caracas.

Las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.

En Caracas, en la madrugada del viernes, operadores alumbrados por un foco golpeaban con mazos los escombros de un edificio derrumbado."Silencio absoluto", grita de repente uno de ellos para poder escuchar a posibles personas atrapadas. "Una linterna, una linterna", dice otro.

El saldo oficial de muertos subió de 235 el jueves a 589 el viernes 26 de junio por la mañana, indicó la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles transmitida por la televisión estatal. La cifra de heridos fue revisada a 2 980 personas, frente a unas 4 300 mencionadas el jueves.

Pero en redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos. En un portal de internet creado por venezolanos para ayudar en la búsqueda figuran casi 50 000 personas que sus allegados no han podido contactar.

El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, afirmaron el jueves que habían contabilizado más de 200 personas atrapadas.

Búsqueda de sus seres queridos

En La Guaira, donde se encuentra el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo, algunos residentes los tratan mismos de liberar a sus familiares sepultados.

"Está ahí", solloza Alessandro del Giudice, un joven de 23 años que intenta encontrar a su padre bajo una montaña de escombros.

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Su abuela Amparo, desesperada, intenta incluso retirar las ruinas con sus propias manos en busca de su hijo. "Son muchas rocas y con las manos no se puede", dice después, impotente.

La presidenta Rodríguez, que en enero asumió el poder de forma interna tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, visitó el jueves La Guaira, a la que declaró "zona de desastre".

Las personas consultan listados que despliegan los hospitales públicos con nombres de heridos.

"Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo", dijo en La Guaira Jean Alexander Capote, de 48 años, frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores.

Rita Gómez, de 60 años, viajó toda la noche de Maracaibo a Caracas al ver en redes sociales el edificio donde vivía su hija, que quedó destruido. Estoy "confiando en Dios de que la puedan conseguir con vida", dijo.

En un muro, la foto de un niño de 6 años. "Desaparecido terremoto", se lee junto a su nombre y teléfono de contacto. Última ubicación: La Guaira.

El primer sismo ocurrió a las 18:04 locales del miércoles, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Le siguió casi un minuto después del de 7.5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.

La fuerza de estos terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas. Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registró un gran terremoto.