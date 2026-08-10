Ataque armado deja tres muertos y un herido en una playa de Cojimíes, en Manabí

Feriado violento en las playas de Ecuador. Tres personas murieron y una más resultó herida en un ataque armado registrado en la playa de Cojimíes, en el cantón Pedernales, de la provincia de Manabí. El crimen ocurrió la tarde de este lunes 10 de agosto del 2026.

Según los bañistas que se encontraban en el lugar, hombres armados llegaron en lanchas por el mar, se bajaron y dispararon en contra de un grupo de personas que en ese momento estaban en la playa.

De acuerdo con reportes en redes sociales, el ataque ocurrió pasadas las 14:00 de este lunes. Tras disparar a las víctimas, los armados habrían huido en las mismas lanchas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como: Fabián Vicente Vera Garay, Carlos Andrés Mendoza Zambrano y Jonathan Fernando Mendoza Zambrano.

Además, una mujer también resultó herida durante el ataque. Ella fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica.

Personal de la Policía Nacional que patrullaba el sector llegó al punto del ataque para recolectar indicios sobre el crimen. Los cuerpos fueron trasladados por Medicina Legal, para las autopsias correspondientes.