Australia incauta 100.000 cucarachas en redada contra criadero clandestino de insectos

Agentes de protección de la vida silvestre desmantelaron cerca de Sídney una granja clandestina de más de 100.000 cucarachas, con un valor estimado de más de 140.000 dólares, anunció este viernes el Ministerio de Medioambiente de Australia.

Los insectos fueron descubiertos durante una redada a la propiedad de un criador en la ciudad de Bathurst, al oeste de Sídney, precisó la dependencia.

Encontraron cucarachas de Madagascar, también llamadas "silbadoras" por su ruidoso mecanismo de defensa, así como de la especie "dubia", criadas como alimento para lagartos domésticos.

Las fotos muestran una de las cucarachas de Madagascar incautadas casi del tamaño de la palma de la mano de un adulto.

"Nos tomamos muy en serio nuestra misión de proteger la biodiversidad única de Australia", aseguró un portavoz del ministerio.

"Hemos constatado la cría y el comercio ilegales de cucarachas exóticas, y advertimos a las tiendas de mascotas y a los propietarios de animales de compañía", agregó.

El ministerio estimó el valor de los insectos en unos 200.000 dólares australianos (más de 140.000 dólares estadounidenses).

Las autoridades tienen ahora la poco envidiable tarea de sacrificar a estos bichos.