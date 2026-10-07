Avión choca con una cebra y termina aterrizando sobre su fuselaje en Tanzania
Una aeronave con 30 pasajeros a bordo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de impactar contra una cebra en el despegue.
Avioneta choca contra una cebra en el Serengeti y aterriza de emergencia sobre su fuselaje
Captura de video
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Actualizado:
07 oct 2026 - 21:43
Un avión con 30 personas a bordo tuvo que abortar su despegue en la pista de Seronera, dentro del Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, después de chocar contra una cebra que se encontraba en la pista.
El impacto provocó daños en la aeronave y posteriormente problemas en el sistema del tren de aterrizaje.
La aeronave, un Embraer EMB-120 Brasilia con matrícula 5H-HLL y perteneciente a la compañía Sindbard Air, continuó su vuelo hasta que la tripulación detectó que el tren de aterrizaje no podía desplegarse correctamente.
Ante la emergencia, los pilotos desviaron la ruta hacia el Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro.
Aterrizaje de emergencia sobre el fuselaje
En el aeropuerto se preparó un operativo para recibir a la aeronave. Los pilotos finalmente realizaron un aterrizaje de emergencia sobre la parte inferior del fuselaje, debido a que el sistema del tren de aterrizaje no respondió.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la avioneta se desliza sobre la pista durante la maniobra.
Pese al impacto inicial y al aterrizaje de emergencia, ninguno de los 30 pasajeros resultó herido.
El accidente también provocó la muerte de la cebra que se encontraba en la pista.
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