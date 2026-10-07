Avión choca con una cebra y termina aterrizando sobre su fuselaje en Tanzania

Avioneta choca contra una cebra en el Serengeti y aterriza de emergencia sobre su fuselaje

Un avión con 30 personas a bordo tuvo que abortar su despegue en la pista de Seronera, dentro del Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, después de chocar contra una cebra que se encontraba en la pista.

El impacto provocó daños en la aeronave y posteriormente problemas en el sistema del tren de aterrizaje.

La aeronave, un Embraer EMB-120 Brasilia con matrícula 5H-HLL y perteneciente a la compañía Sindbard Air, continuó su vuelo hasta que la tripulación detectó que el tren de aterrizaje no podía desplegarse correctamente.

Ante la emergencia, los pilotos desviaron la ruta hacia el Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro.

🚨 Avión con 30 personas a bordo realiza un aterrizaje de emergencia en Tanzania tras impactar contra una cebra durante el despegue. https://t.co/ektcAFDYhq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 7, 2026

Aterrizaje de emergencia sobre el fuselaje

En el aeropuerto se preparó un operativo para recibir a la aeronave. Los pilotos finalmente realizaron un aterrizaje de emergencia sobre la parte inferior del fuselaje, debido a que el sistema del tren de aterrizaje no respondió.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la avioneta se desliza sobre la pista durante la maniobra.

Pese al impacto inicial y al aterrizaje de emergencia, ninguno de los 30 pasajeros resultó herido.

El accidente también provocó la muerte de la cebra que se encontraba en la pista.