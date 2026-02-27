Avión militar se estrella sobre vehículos en carretera de La Costanera en El Alto, Bolivia
Un avión Hércules C 130 de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló contra varios vehículos que transitaban en plena carretera.
Accidente aéreo en La Costanera de El Alto en Bolivia
27 feb 2026 - 18:52
Un video grabado en La Costanera, ciudad de El Alto, en Bolivia muestra un accidente aéreo en la vía.
Según el relato un avión Hércules C 130 de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló contra varios vehículos que transitaban en plena carretera.
Según los testigos hay más de una decena de vehículos, entre camiones y vehículos de servicio público que fueron destruidos totalmente.
Hasta el momento no hay reportes de víctimas mortales, pero sí heridos que son atendidos por las unidades de emergencia desplegadas en el lugar del siniestro.
En desarrollo...
