Miguelito frena a Erika, pero 'El Tanque'se mantiene como líder en la final de campeones

Eduardo 'El Tanque' Hurtado salió como líder en la pirmera noche de la final de campeones de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva

La final de campeones de ¡Ahora Caigo! arrancó con una noche llena de sorpresas, remontadas y duelos memorables. El gran protagonista al inicio fue Eduardo “El Tanque” Hurtado, quien llegó como líder de la competencia y tuvo que defender su posición desde el primer enfrentamiento.

Tras una presentación musical de Lila Flores, ella fue la encargada de desafiar al líder en un intenso “Duelo Clásico”. Aunque Flores logró dar el primer golpe al arrebatarle una vida a Hurtado, no fue suficiente para eliminarlo. “El Tanque” se mantuvo firme y comenzó a sumar dinero en las huellas, obteniendo inicialmente 50 dólares.

La competencia continuó con Orlando Herrera en el juego “Mira y Acierta”, pero una pregunta relacionada con fútbol terminó con sus aspiraciones. Hurtado aprovechó para seguir acumulando puntos y dinero.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó de la mano de Paulina Trujillo, quien protagonizó una espectacular remontada. La concursante logró derrotar a “El Tanque” y asumir el liderato de la noche. Desde la huella central siguió aumentando el acumulado, sumando 25 dólares adicionales.

Paulina mantuvo su gran nivel frente a Luis Quiñónez en “A la Voz del Gallo”, agregando 10 dólares más a su cuenta. Posteriormente superó a Ana Lucía Donoso en “Una Tú, Una Yo”, ganando vidas extra tanto en el duelo como en las huellas.

Más adelante apareció Douglas Salvador para disputar el reto “Revoltillo”. Aunque logró quitarle vidas a la líder en varios momentos, Paulina resistió la presión y permaneció en competencia, además de sumar 150 dólares adicionales al acumulado.

La historia cambió nuevamente con la llegada de Erika Muñoz, quien protagonizó una de las mejores actuaciones de la noche. En el juego “Tres sin Cambiar”, Erika derrotó a Paulina y tomó el control del programa. Su buen momento continuó cuando encontró los 500 dólares en las huellas, incrementando considerablemente el premio acumulado.

Para cerrar la jornada llegó el esperado duelo entre Miguel Estrella, conocido como “Miguelito”, y Erika Muñoz. En un intenso “Duelo Clásico”, el mago logró derribar a la líder y avanzar al Duelo Final. Aunque no consiguió sumar más dinero en las huellas, dividió el acumulado en dos, dejándolo en 368 dólares.

Miguelito realizó una destacada participación en el desafío decisivo y estuvo muy cerca de completar una noche perfecta. Sin embargo, falló en la última respuesta y terminó cayendo en el tramo final del programa.

Con este resultado concluyó la primera noche de la final de campeones de ¡Ahora Caigo!, dejando a Eduardo “El Tanque” Hurtado como líder general del ciclo con 4.702 dólares acumulados. Detrás de él se ubican Douglas Salvador y Miguel Estrella, quienes siguen en la pelea por el título de campeón.