Avioneta hace aterrizaje de emergencia en carretera transitada de Georgia y choca contra vehículos

Una avioneta monomotor realizó un aterrizaje de emergencia en una carretera muy transitada de Gainesville, Georgia, el lunes 9 de febrero de 2026, tras experimentar problemas en el motor poco después de despegar, informaron autoridades y fuentes oficiales.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:10 p. m. en la Browns Bridge Road, una de las vías más concurridas de la ciudad, cuando la aeronave Hawker Beechcraft Bonanza perdió potencia tras despegar del Lee Gilmer Memorial Airport.

Con insuficiente energía para regresar al aeropuerto, el piloto se vio obligado a aterrizar en medio del tráfico, según datos de la National Transportation Safety Board (NTSB).

Durante la maniobra, la avioneta impactó tres vehículos, y un tanque de combustible se desprendió e impactó uno de ellos, informaron las autoridades. A pesar de la escena dramática, no se reportaron muertes ni heridas graves. Dos personas, incluida otra ocupante de la aeronave, fueron trasladadas a un hospital con lesiones leves.

La grabación de audio del control de tráfico aéreo captó un momento tenso cuando uno de los pilotos dijo: “No vamos a lograrlo. Por favor, díganle a mi esposa y a mis padres que los amo”. Más de 10 minutos después en la grabación se oye: “Vamos a estar bien”.

El capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook, destacó que es “realmente sorprendente” que el piloto haya logrado aterrizar sin chocar contra postes o cables eléctricos, y que solo se hayan reportado daños a los vehículos sin consecuencias mayores.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas precisas de la falla mecánica que obligó a la aeronave a descender en una vía pública.