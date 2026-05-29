Trolebús, ecovía y alimentadores modifican su horario por la carrera 15K el domingo
El trolebús y la ecovía modificarán su operación este domingo 31 de mayo por la carrera 15K
Quito informa.
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Actualizado:
29 may 2026 - 18:14
Las carreras 15K y medio maratón 21K provocarán cambios temporales en la operación del sistema de transporte municipal de Quito este domingo 31 de mayo de 2026.
La Empresa de Pasajeros informó que el Trolebús, la Ecovía y varias rutas alimentadoras funcionarán con recorridos especiales entre las 06:00 y las 12:30 debido a los cierres viales por las competencias deportivas.
Trolebús operará dividido entre norte y sur
Durante la jornada, el corredor Trolebús no funcionará de manera continua.
- En el sur, las unidades circularán entre Quitumbe e Integración España
- En el norte, operarán entre El Labrador y El Ejido.
Además, permanecerán cerradas estaciones y paradas clave como:
- El Recreo
- Villaflora
- Chimbacalle
- La Recoleta
- Cumandá
- Santo Domingo
- Plaza del Teatro
- Banco Central
- Plaza Marín
- Alameda
Ecovía operá con rutas parciales
La Ecovía también registrará modificaciones importantes.
El circuito E1M conectará Guamaní con Integración España mediante una ruta alterna. Mientras tanto:
- El circuito E4 funcionará entre Quitumbe y Capulí.
- Otra variante del E4 operará entre El Recreo y Playón de La Marín
- El circuito E3 suspenderá la conexión entre Río Coca y Playón de La Marín.
En el norte y centro de la ciudad quedarán fuera de servicio paradas como:
- Casa de la Cultura
- De las Universidades
- Orellana
- Bellavista
- Naciones Unidas
- Jipijapa
- Río Coca
Rutas alimentadoras con suspensión
Las rutas alimentadoras de Chillogallo y Solanda llegarán únicamente hasta Integración España debido al cierre de la avenida Pedro Vicente Maldonado.
Además, se suspenderán temporalmente los recorridos:
- Oriente Quiteño
- Ferroviaria
- Argelia
- Lucha de los Pobres
La ruta Forestal–Chimbacalle–Magdalena también operará con restricciones por el cierre de la avenida Rodrigo de Chávez.
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