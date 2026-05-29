Trolebús, ecovía y alimentadores modifican su horario por la carrera 15K el domingo

El trolebús y la ecovía modificarán su operación este domingo 31 de mayo por la carrera 15K

Las carreras 15K y medio maratón 21K provocarán cambios temporales en la operación del sistema de transporte municipal de Quito este domingo 31 de mayo de 2026.

La Empresa de Pasajeros informó que el Trolebús, la Ecovía y varias rutas alimentadoras funcionarán con recorridos especiales entre las 06:00 y las 12:30 debido a los cierres viales por las competencias deportivas.

Trolebús operará dividido entre norte y sur

Durante la jornada, el corredor Trolebús no funcionará de manera continua.

En el sur, las unidades circularán entre Quitumbe e Integración España

las unidades circularán entre En el norte, operarán entre El Labrador y El Ejido.

Además, permanecerán cerradas estaciones y paradas clave como:

El Recreo

Villaflora

Chimbacalle

La Recoleta

Cumandá

Santo Domingo

Plaza del Teatro

Banco Central

Plaza Marín

Alameda

Ecovía operá con rutas parciales

La Ecovía también registrará modificaciones importantes.

El circuito E1M conectará Guamaní con Integración España mediante una ruta alterna. Mientras tanto:

El circuito E4 funcionará entre Quitumbe y Capulí.

funcionará entre Quitumbe y Capulí. Otra variante del E4 operará entre El Recreo y Playón de La Marín

operará entre El circuito E3 suspenderá la conexión entre Río Coca y Playón de La Marín.

En el norte y centro de la ciudad quedarán fuera de servicio paradas como:

Casa de la Cultura

De las Universidades

Orellana

Bellavista

Naciones Unidas

Jipijapa

Río Coca

Rutas alimentadoras con suspensión

Las rutas alimentadoras de Chillogallo y Solanda llegarán únicamente hasta Integración España debido al cierre de la avenida Pedro Vicente Maldonado.

Además, se suspenderán temporalmente los recorridos:

Oriente Quiteño

Ferroviaria

Argelia

Lucha de los Pobres

La ruta Forestal–Chimbacalle–Magdalena también operará con restricciones por el cierre de la avenida Rodrigo de Chávez.