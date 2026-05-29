Ocho estudiantes quedan atrapados en montaña rusa de Texas

Una montaña rusa se avería, dejando a 8 pasajeros atrapados a casi 30 metros de altura.

Ocho estudiantes quedaron atrapados la tarde del jueves en la montaña rusa Iron Shark del parque Galveston Island Historic Pleasure Pier, en Texas, luego de que la atracción sufriera una falla técnica y se detuviera a gran altura. (abc13.com)

El Departamento de Bomberos de Galveston informó que recibió la alerta alrededor de las 5:37 p.m. y desplegó un operativo para evacuar a los pasajeros atrapados en el recorrido de la atracción. (abc13.com)

Las autoridades confirmaron que los ocho ocupantes eran estudiantes que participaban en una excursión organizada por las instituciones Energized for STEM Academy Middle School y STEM Academy High School, pertenecientes al distrito escolar de Houston. (abc13.com)

La empresa Landry’s Inc., propietaria del parque, señaló que la montaña rusa presentó un desperfecto, aunque aseguró que el sistema de seguridad funcionó correctamente y detuvo el juego “como fue diseñado para hacerlo”. Además, indicó que la atracción permanecerá fuera de servicio hasta completar una inspección técnica exhaustiva. (abc13.com)

Imágenes aéreas mostraron a los equipos de emergencia trabajando sobre la estructura de la montaña rusa mientras el parque permanecía cerrado durante el rescate. No se reportaron heridos.