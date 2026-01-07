Barry Pollack asumió la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York; ¿quién es?

El abogado estadounidense Barry Pollack es reconocido por su experiencia en derecho penal federal.

Nicolás Maduro enfrentó, el lunes 5 de enero de 2026, su primera audiencia ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que le imputan por narcoterrorista, conspiración para exportar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

La diligencia judicial se desarrolló dos días después de que fuerzas de seguridad de Estados Unidos lo detuvieran en Caracas durante una operación militar, que incluyó bombardeos.

Además de declararse inocente de todos los cargos, Maduro denunció haber sido secuestrado y aseguró que sigue siendo Presidente de Venezuela. La próxima audiencia en el tribunal neoyorquino fue fijada para el próximo 17 de marzo.

¿Quién es el abogado de Maduro?

El defensor de Maduro en Estados Unidos es Barry Pollack. Se trata de un abogado penalista estadounidense de renombrada trayectoria. Él ha manejado casos complejos y que ha asumido retos legales de enorme complejidad y alto perfil mediático.

Pollack tiene 61 años y es socio del bufete Harris St. Laurent & Wechsler. Además, es profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown.

La trayectoria de Pollack incluye casos que han marcado precedentes. Uno de los más destacados fue su defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, cuando fue acusado por Estados Unidos por filtrar documentos clasificados.

Assange salió en libertad en 2024, luego de que este abogado negociara un acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense.

Mientras tanto, Cilia Flores, esposa de Maduro y también acusada en este caso, está siendo representada por Mark E. Donnelly, un abogado especializado en delitos fiscales y crimen organizado.