La fortuna de Nicolás Maduro podría alcanzar los 3 800 millones de dólares

Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos por cuatro delitos de narcotráfico y terrorismo.

El mandatario venezolano Nicolás Maduro permanece recluido en una cárcel de Estados Unidos, acusado de cuatro delitos de narcotráficoy terrorismo.

En torno a su detención queda la interrogante sobre su fortuna, distribuida a nivel mundial a su nombre y bajo el control de testaferros, según la justicia estadounidense.

Organismos internacionales como Transparencia Venezuela estiman que Maduro acumula una fortuna que podría alcanzar los 3 800 millones de dólares.

Este patrimonio es un valor tentativo de la fortuna acumulada por Maduro en más de dos décadas de control político de Venezuela a manos del chavismo.

Solo en 2025 la justicia estadounidense incautó alrededor de 700 millones de dólares en bienes del mandatario venezolano. Y el entonces fiscal general, Pam Bondi, señaló a Maduro como 'narcodictador'.

Estados Unidos incautó los siguientes bienes:

Dos aviones privados

Casas en Estados Unidos

Una mansión en Florida

Una mansión en República Dominicana

Nueve carros de alta gama, entre ellos modelos Rolls-Royce, Bentley y Lamborghini

Una hacienda para criar caballos de carrera

Joyas y dinero en efectivo

Previamente, en 2024 Estados Unidos incautó un avión privado, presuntamente de Maduro, valorado en 13 millones de dólares que estaba ubicado en República Dominicana.

Además de estos bienes, reportes de organismos y medios internacionales apuntan a que Maduro poseería varias residencias en Miami, ubicadas en exclusivas zonas como Coral Gables y Sunny Isles Beach.

Incluso señalan que el mandatario venezolano cuenta con gran cantidad de joyas y estaría relacionado a negocios de minería ilegal de oro y otras actividades.