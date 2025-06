¿Por qué la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez desata polémica y protestas en Venecia?

El inminente matrimonio del magnate estadounidense, Jeff Bezos, con la periodista Lauren Sánchez desató protestas en Venecia, una ciudad de Italia conocida por sus canales de agua y góndolas.

Los manifestantes denuncian la transformación de Venecia en un "escaparate de lujo" al servicio de los multimillonarios, mientras las autoridades replican que es sólo "una boda más".

"El Ayuntamiento ve Venecia como la gallina de los huevos de oro", aseguró a EFE Marta Sottoriva, miembro de la plataforma ciudadana 'No Space For Bezos', que ha convocado una manifestación el próximo 28 de junio del 2025 para bloquear el acceso de los invitados al centro histórico de la turística ciudad.

El pasado 12 de junio del 2025, un grupo de activistas desplegó una pancarta contra el fundador de Amazon en el campanario de San Giorgio

Otra enorme pancarta de 400 metros cuadrados fue desplegada, el lunes 23 de junio, en la Plaza de San Marcos de Venecia. por activistas.

"Si puedes alquilar Venecia para tu boda, también puedes pagar más impuestos", se leía en inglés en la pancarta, colocada por activistas de Greenpeace Italia y del grupo británico 'Everyone Hates Elon'.

La 'Ciudad de los Canales' se ha convertido en el destino preferido para las bodas de muchas celebridades y estrellas, como George Clooney, cuya boda paralizó Venecia en 2014.

¿Cuándo será la boda de Jeff Bezos?

Alrededor de 200 personalidades acudirán a Venecia en yate o jet privado para participar en la boda de Bezos, acusado por algunos habitantes de invadir la ciudad italiana.

El millonario de 61 años y su futura esposa, de 55 años, gastaron millones de dólares para casarse. Está previsto que la fiesta empiece el jueves 26 de junio y terminará el sábado 28 de junio del 2025 con una ceremonia en un lugar secreto por motivos de seguridad.

La boda podría celebrarse en la iglesia de la Misericordia o en el Arsenal, los magníficos edificios de ladrillo rojo del antiguo astillero naval de cuando la flota veneciana dominaba el Mediterráneo.

Según la prensa italiana, Bezos y Sánchez habrían reservado completamente los hoteles más lujosos de la ciudad para acoger a sus prestigiosos invitados: desde Leonardo DiCaprio a Ivanka Trump, pasando por Mick Jagger, Oprah Winfrey, Orlando Bloom o Kim Kardashian.

Al menos 95 aviones privados pidieron permiso para aterrizar en el aeropuerto de Venecia Marco Polo, según el diario italiano Il Corriere della Sera.

El megayate de Bezos, el Koru, fondeará ante la isla de San Giorgio Maggiore, situada justo frente a la célebre plaza San Marco y que habría sido alquilada en su totalidad para esta fiesta.

Reducción de la población

Marta Sottoriva dijo que "Bezos representa el tipo de economía que ha contribuido a vaciar la ciudad de residentes". Desde 2017 la población se ha reducido un 7%, la misma proporción en la que han crecido los visitantes, según el Observatorio Cívico de la residencia

"No Space For Bezos" denuncia que la privatización del espacio público, el posible cierre de accesos al centro y el refuerzo del control policial refuerzan la sensación de que Venecia "ya no es una ciudad real, sino un parque de atracciones".

Sottoriva también critica que las ganancias que el evento dejará en la ciudad son solo "migajas", concentradas en pocas manos.

Por otra parte, el concejal de Turismo, Simone Venturini, asegura que se trata de "una boda más, un evento privado, en espacios privados, que no ocupa ningún lugar público de la ciudad" y con "números contenidos" en comparación con otras bodas celebradas en Venecia.

"Esperamos que los manifestantes entiendan que corren el riesgo de hacer daño a la imagen de Venecia y a todos los trabajadores implicados en el sector de los eventos, que representan el turismo de calidad", señaló.