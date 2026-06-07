Revolución táctica de Sebastián Beccacece: el laboratorio detrás del éxito de la Tri para el Mundial

El seleccionador Sebastián Beccacece, durante el partido entre Marruecos y Ecuador en el estadio Metropolitano, en Madrid.

Sebastián Beccacece ha transformado la identidad de la Selección de Ecuador a través de un modelo táctico vanguardista fundamentado en la intensidad y la flexibilidad posicional. A lo largo de las eliminatorias mostró esa identidad y se espera que se repita en el Mundial que se verá por la señal de Teleamazons.

El estratega argentino ha consolidado una estructura base con línea de tres centrales que aprovecha al máximo la velocidad y anticipación de defensores de élite mundial como Willian Pacho y Piero Hincapié. A ellos se suma Joel Ordóñez.

Este dibujo inicial permite liberar por completo a los carrileros hacia el ataque, otorgando a La Tri una notable amplitud por las bandas y una versatilidad capaz de mutar a una línea de cuatro cuando las exigencias del partido o las transiciones defensivas así lo demandan.

El núcleo del funcionamiento ecuatoriano radica en una asfixiante presión tras pérdida y en el rol total asignado a Moisés Caicedo en la mitad de la cancha. La propuesta de Beccacece obliga al bloque a adelantarse para ahogar la salida rival lo más cerca posible del área contraria, un riesgo calculado que se sostiene gracias a la agresividad correctora de la zaga.

Los Sistemas Estructurales

El Bloque Base: Línea de 3 (3-4-3 / 3-5-2)

Es el dibujo predilecto y más consistente del DT argentino. Aprovecha la excelente camada de defensores de élite que posee el país (como Willian Pacho, Piero Hincapié, Félix Torres o Joel Ordóñez) para armar una retaguardia sumamente agresiva y veloz.

para armar una retaguardia sumamente agresiva y veloz. Función: Permite que los laterales/carrileros (como Pervis Estupiñán y Alan Franco) se proyecten con total libertad al ataque para generar superioridad numérica por las bandas, sabiendo que las espaldas están cubiertas por tres centrales corpulentos y rápidos en el retroceso.

Permite que los laterales/carrileros (como Pervis Estupiñán y Alan Franco) se proyecten con total libertad al ataque para generar superioridad numérica por las bandas, sabiendo que las espaldas están cubiertas por tres centrales corpulentos y rápidos en el retroceso. La Variante Alternativa: Línea de 4 (4-4-2 / 4-3-3)

Aunque prefiere los tres centrales, Beccacece ha utilizado estructuras con cuatro defensores en contextos específicos, mutando a esquemas como el 4-4-2. En estos casos, se busca mayor balance y poblar de mejor manera el mediocampo o fijar marcas en bloque bajo cuando las circunstancias del partido lo obligan (por ejemplo, al quedarse con un hombre menos en pasajes de eliminatorias).

En este engranaje, "Niño Moi" se multiplica como el eje del equilibrio: es el encargado de dar salida limpia al equipo, actuar como el principal recuperador y, al mismo tiempo, tener la libertad de descolgarse de la primera línea de volantes para pisar el área rival.

Finalmente, la propuesta ofensiva de este ciclo destaca por su verticalidad exterior y la inventiva en el último tercio del campo. Beccacece apuesta de forma decidida por explotar el desequilibrio en el uno contra uno mediante extremos y carrileros punzantes, buscando constantemente abastecer al referente de área.

Esta fórmula de vértigo por fuera se complementa con la libertad posicional otorgada a los volantes creativos, quienes flotan a espaldas de los pivotes contrarios para conectar las líneas y dotar a Ecuador de una imprevisibilidad que ya es el sello registrado de su cuerpo técnico.