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Quito

Siniestro vial bloquea parcialmente la Av Simón Bolívar en el sector Loma de Puengasí

Un accidente de tránsito en sentido sur-norte obliga al cierre de los carriles izquierdo y derecho de la vía.

Av. Simón Bolívar cerrada parcialmente este domingo 7 de junio

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Autor

Redacción Teleamazonas

Actualizado:

07 jun 2026 - 07:36

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Un nuevo siniestro de tránsito ha provocado el cierre parcial de la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector Loma de Puengasí, generando complicaciones en la movilidad de esta importante arteria vial de la capital. 

Las autoridades competentes informaron que, debido a la emergencia, se mantienen inhabilitados temporalmente los carriles izquierdo y derecho en sentido sur-norte, por lo que se hace un llamado urgente a la ciudadanía para que tome rutas alternas, planifique sus traslados con anticipación y conduzca con extrema precaución mientras los equipos de asistencia trabajan en el lugar para despejar la calzada y restablecer el flujo vehicular habitual.

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