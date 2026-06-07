El papa León XVI ofició una misa ante más de 1,2 millones de fieles en Madrid.

Más de 1,2 millones de personas inundaron las calles del centro de Madrid este domingo para asistir a una misa oficiada por el papa León XIV, quien llamó a renovar la fe católica en su segunda jornada en España.

Llegados desde muy temprano, los fieles desbordaron la emblemática plaza de Cibeles en el corazón de la capital española para escuchar al pontífice oficiar la ceremonia, bajo un cielo azul y un sol brillante.

He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana: que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy León XIV

Primer papa que visita España desde 2011, León XIV estará siete días en este país bastión tradicional del catolicismo en Europa pero donde la práctica religiosa ha disminuido drásticamente en los últimos años.

En los setenta, un 90% de españoles se identificaban como católicos, una cifra que cayó al 56,1% en una encuesta de mayo pasado de la institución pública Centro de Investigaciones Sociológicas, según información de la radio y TV públicas españolas (RTVE).