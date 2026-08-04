FIFA: Gianni Infantino recibe el apoyo de los principales dirigentes del fútbol africano

Archivo del presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, ​​Fouzi Lekjaa (izq), y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Mundial entre Países Bajos y Marruecos

Los principales dirigentes del fútbol africano han enviado mensajes de apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se encuentra en una situación delicada y está recurriendo a los 54 miembros del continente en busca de respaldo para intentar conservar su cargo.

Cinco de los líderes futbolísticos más influyentes del continente han emitido comunicados en los que ofrecen su apoyo a Infantino, al tiempo que acogen con satisfacción la decisión de abandonar su polémico plan de vender una participación en los ingresos de futuras Copas del Mundo.

Sus mensajes se han producido antes de la reunión del comité ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), prevista para este jueves, en la que se debatirá el plan abandonado de recaudar 4.200 millones de dólares a través de un nuevo organismo de derechos comerciales.

Mientras que Asia, Europa y la Concacaf —que gestiona el fútbol en América del Norte, América Central y el Caribe— afirmaron durante el fin de semana que habían perdido la confianza en el liderazgo de Infantino, la CAF se ha mantenido en silencio.

Esto ofrece a Infantino la esperanza de poder contar con el apoyo de su amplio número de miembros en su intento por mantenerse en el poder en las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo.

La CAF solo emitió un comunicado el miércoles afirmando que estudiaría la iniciativa "FIFA Forward Enterprise" de Infantino, pero este abandonó el proyecto el viernes bajo una intensa presión.

Sigue siendo un punto del orden del día de la reunión de la CAF, aunque no hay garantía de que el organismo rector del fútbol africano adopte postura alguna sobre el futuro de Infantino.

No obstante, destacados miembros del comité afirman que respaldan a Infantino, entre ellos el vicepresidente de la CAF, el marroquí Fouzi Lekjaa, y otros miembros del Consejo de la FIFA como Hany Abo Rida (Egipto), Hamidou Djibrilla (Níger) y Ahmed Yhaya (Mauritania).

También ha habido una declaración de apoyo por parte de Veron Mosengo-Omba, recientemente elegido presidente de la federación de fútbol de la República Democrática del Congo y exsecretario general de la CAF, quien estudió en la universidad en Suiza junto a Infantino.

Todos ellos han publicado mensajes con un texto similar en los que acogen con satisfacción la decisión de Infantino de abandonar el proyecto, antes de elogiarlo y expresarle su apoyo.

Los países africanos contribuyeron al éxito electoral de Infantino en 2016 gracias a sus promesas de más que duplicar los fondos de desarrollo destinados a las federaciones miembro de la FIFA.

Es precisamente esta generosidad la que le ha ayudado a mantener su popularidad entre los miembros africanos, muchos de los cuales atraviesan dificultades económicas y dependen ahora en gran medida de los fondos de la FIFA para competir.

"Nuestro problema es cómo conseguir dinero. En este momento, no tenemos patrocinadores. Entonces, ¿cómo competimos? Las naciones más ricas pueden formar a los jugadores, cuentan con infraestructuras y equipamiento, y no es casualidad que luego obtengan resultados. La mayoría de los países europeos no tienen estos problemas", afirmó Saïd Ali Athouman, presidente de la Federación de Fútbol de las Comoras.

"Nuestro Gobierno no puede garantizar que haya suministros médicos en los hospitales y, al mismo tiempo, ocuparse del fútbol. Malaui necesita dinero. Malaui necesita estadios", añadió Fleetwood Haiya, presidente de la Asociación de Fútbol de Malaui.

La financiación básica de la FIFA garantiza a cada una de sus 211 federaciones miembro 8 millones de dólares en un ciclo de cuatro años. Además, la CAF ofrece ahora una subvención anual a sus miembros.

La idea de conceder subvenciones a las federaciones miembro fue planteada por primera vez por el predecesor de Infantino, Sepp Blatter, cuando se presentó a las elecciones contra Lennart Johansson en 1998, y ganó con el respaldo de la mayoría de los países africanos, que nunca antes habían recibido ayuda financiera del organismo rector del fútbol mundial, a pesar de que la CAF respaldó formalmente al sueco, que por entonces era presidente de la UEFA.

Infantino continuó con la idea de Blatter, aunque le cambió el nombre de "Goal Project" a "FIFA Forward" y aumentó exponencialmente los fondos.