Un detenido por presunta producción y venta de material de abuso sexual infantil

Un hombre fue detenido en Guayllabamba por presunto delito de pornografía infantil.

La Fiscalía General del Estado y Policía ejecutaron un operativo en la parroquia de Guayllabamba, en el norte de Pichincha, dentro de una investigación por el presunto delito de pornografía infantil.

La intervención incluyó el allanamiento de cuatro inmuebles y se realizó, la madrugada de este viernes 12 de junio de 2026, con el apoyo de Homeland Security Investigations (HSI).

Las autoridades detuvieron detuvieron a Juan Carlos M. V., quien es investigado por su presunta participación en la producción y comercialización de material de abuso sexual infantil.

Según Fiscalía, la investigación previa se inició en abril de 2026. Las indagaciones apuntan a que el sospechoso habría generado este tipo de contenido ilícito y posteriormente lo habría distribuido y comercializado a través de redes sociales.

Las evidencias recabadas durante los allanamientos serán incorporadas al proceso investigativo. Según Fiscalía, el detenido enfrentará una audiencia de formulación de cargos.