Guerra en Irán: Al menos 6 muertos tras ataques antes del plazo de Trump

Los bombardeos previos al plazo de Trump agravan el conflicto y aumentan el riesgo de una escalada mayor con impacto global.

Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques contra distintas infraestructuras en Irán, incluyendo puentes, vías ferroviarias, un mercado y centros de investigación.

Entre los puntos alcanzados también figura la isla de Jarg, principal terminal petrolera del país, que fue atacada por segunda vez desde el inicio del conflicto.

El balance preliminar deja al menos seis muertos y cinco heridos.

Objetivos estratégicos bajo ataque

En la capital, Teherán, los bombardeos impactaron una sinagoga, un mercado y el Instituto de Investigación Aeroespacial.

Además, se reportaron daños en carreteras y líneas ferroviarias en varias ciudades, afectando la movilidad y logística interna del país.

Cuenta regresiva para el ultimátum

Los ataques se producen horas antes de que expire el plazo impuesto por el presidente Donald Trump, quien exige a Irán reabrir el estrecho de Ormuz.

El mandatario ha advertido que, de no cumplirse esta condición, podría intensificar la ofensiva contra infraestructura clave.

Un punto clave para el mercado energético

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

Su bloqueo parcial por parte de Irán ha generado impacto en los precios internacionales y preocupación en los mercados.

Respuesta iraní

En medio de los bombardeos, Irán aseguró haber atacado el complejo petroquímico de Jubail, en Arabia Saudita, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades de ese país.

El conflicto, que se intensifica desde finales de febrero, ha dejado miles de víctimas y una creciente tensión en la región.

Las negociaciones continúan, pero sin un acuerdo claro antes del vencimiento del ultimátum.