Cadenas humanas rodean centrales y puentes en Irán ante amenazas de Donald Trump

X/ Consulado General de la República Islámica de Irán en Mumbai

Cadenas humanas en centrales y puentes del país ante las amenazas de Trump.

Miles de personas formaron cadenas humanas en distintas ciudades de Irán para resguardar centrales eléctricas y puentes, tras las amenazas de ataques por parte de Estados Unidos.

Las acciones buscan enviar un mensaje de unidad frente a una posible ofensiva contra infraestructuras estratégicas.

Protestas en puntos clave del país

En Teherán, cientos de ciudadanos se concentraron en la central eléctrica de Damavand, considerada una de las más importantes del país.

También se registraron movilizaciones en ciudades como Kermanshah, Tabriz y Qazvín, donde manifestantes se ubicaron en plantas energéticas y puentes.

En Dezful, estudiantes formaron una cadena humana sobre un puente histórico de más de 1.700 años.

Defensa de infraestructuras vitales

Los manifestantes denunciaron que un eventual ataque a este tipo de instalaciones constituiría un crimen de guerra, al tratarse de servicios esenciales para la población.

Las protestas forman parte de una campaña impulsada por el gobierno iraní para mostrar resistencia ante la presión internacional.

Contexto de alta tensión

Las movilizaciones ocurren luego de que Trump advirtiera posibles ataques si Irán no reabre el estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

El cierre parcial de esta vía ha generado impacto en los mercados energéticos y ha elevado la tensión global.