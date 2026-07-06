Bombardeos rusos en Ucrania dejan 28 muertos antes de cumbre OTAN

Los bombardeos rusos contra Ucrania dejaron al menos 28 muertos y alrededor de 100 heridos el lunes 6 de julio de 2026 en Kiev y en Sumy (noreste), en vísperas de una cumbre de la OTAN en Turquía.

Los ataques en la noche del domingo al lunes dejaron al menos 18 muertos en Kiev y ocho en Vyshneve, una ciudad cercana a la capital, así como decenas de heridos, según los últimos balances de las autoridades.

En Sumy, dos ataques con drones mataron a dos personas, de acuerdo con la administración militar de la región.

Zelenski busca apoyo militar clave en cumbre de la OTAN

En la cumbre del martes en Ankara se espera que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reúna con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con la esperanza de asegurar mayor apoyo militar para su país.

Zelenski instó a sus aliados a tomar "decisiones firmes" para aumentar el suministro de defensas aéreas a su país tras el ataque, que se produjo unos días después de que otro bombardeo ruso matara a más de 30 personas en Kiev.

También dijo que Kiev tuvo éxito en derribar drones y misiles de crucero, pero que "no tenía los medios de defensa suficientes" contra misiles balísticos.

Se trata del segundo ataque consecutivo en el que Rusia emplea este tipo de misiles.

"Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea", dijo más temprano Zelenski en las redes sociales.

El mandatario ucraniano solicitó de nuevo a sus aliados más misiles para los sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense. Rusia lanzó un total de 68 misiles y 351 drones, según la Fuerza Aérea de Ucrania.