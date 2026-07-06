Fuegos artificiales en EE.UU. provocaron humo tóxico en Washington

Shows de fuegos artificiales se observaron durante las celebraciones por la Independencia de Estados Unidos.

Washington fue brevemente la ciudad grande más contaminada del mundo, según datos de IQAir, después de un gigantesco espectáculo de fuegos artificiales para festejar los 250 años de su Independencia de Estados Unidos.

Pyrotecnico, la empresa contratada por la organización Freedom 250, cercana al gobierno de Donald Trump, buscaba batir un récord mundial con un show de 850 000 fuegos artificiales el 4 de julio.

El show se dio pese a advertencias de expertos sobre el riesgo ambiental que suponía detonar ese volumen de fuego artificiales en apenas 40 minutos.

El festejo por el Día de la Independencia en la capital coincidió además con una ola de calor sin precedentes en el este del país.

Las estaciones de vigilancia de la contaminación atmosférica de Washington registraron un aumento de las concentraciones de contaminantes ya desde las 20:00 del sábado 4 de julio, como efecto de los fuegos artificiales lanzados en toda la región.

Pero los niveles de partículas finas se dispararon poco antes de la medianoche, cuando comenzó el gran espectáculo del National Mall, retrasado varias horas debido a tormentas eléctricas.

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La contaminación por partículas finas llegó a superar los 200 microgramos por metro cúbico en un sitio de monitoreo, según información revisada por la AFP.

Esta contaminación se define como humo y partículas de 2,5 micrómetros de diámetro que pueden penetrar profundamente en los pulmones, causando lesiones agudas pero también enfermedades a largo plazo.

El estándar de 24 horas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) limita la exposición a 35 microgramos por metro cúbico.

Las alertas de 'Código Púrpura', que indican una calidad del aire considerada muy poco saludable para todas las personas, no solo para los grupos de riesgo, cubrieron gran parte de la ciudad, así como la región más amplia, incluyendo los estados vecinos de Virginia y Maryland.

Según datos recopilados por la empresa suiza IQAir, que se basa en una variedad de fuentes públicas y privadas, Washington fue la ciudad grande más contaminada del mundo aproximadamente entre las 03:00 y las 05:00 de la mañana del domingo 5 de julio. Fuertes lluvias ayudaron a disipar el humo.

Este lunes 6 de julio de 2026 se encuentra en la posición 41, mientras Yakarta (Indonesia), Kinshasa (India) y Adís Abeba (Etiopía) ocupan los tres primeros puestos.