Bomberos rescatan un gatito de un edificio 45 días después del terremoto en Pereira, Colombia

Un gato fue rescatado de la parte alta de un edificio en Pereira, Colombia, 45 días después del terremoto registrado el 10 de agosto de 2026. El animal no podía descender por sus propios medios y fue necesaria la intervención de los bomberos.

El operativo se realizó el 22 de septiembre en el barrio Guayacanes Cuba, según un video difundido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira.

Para ponerlo a salvo, los rescatistas instalaron una jaula trampa en el techo del inmueble. Posteriormente utilizaron un dron para comprobar que el gato había ingresado y comenzar las maniobras para bajarlo.

“Llevaba varios días atrapado en el techo. Él no tenía cómo descender”, explicó uno de los bomberos que participó en el procedimiento.

Una vecina cuidaba al gato desde antes del terremoto

Una habitante del sector contó que conocía al felino y lo alimentaba desde antes del sismo. Después del terremoto continuó pendiente de su situación al verlo permanecer en la edificación.

“Me tenía en vilo porque el gatico estaba desde el terremoto allá en ese edificio”, relató la mujer durante el rescate.

Aunque la vecina señaló que el animal permanecía en el inmueble desde el terremoto, los bomberos precisaron que llevaba varios días sin poder bajar del techo.

Tras completar el operativo, los rescatistas comprobaron que el gato se encontraba en buen estado de salud y lo entregaron a la mujer, quien se comprometió a continuar cuidándolo.