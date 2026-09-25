Procesado por abusar reiteradamente a una adulta mayor de 84 años es capturado en Chimborazo este 25 de septiembre de 2026.

La Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad ejecutó la Operación "Cero Impunidad 31580" en la provincia de Chimborazo.

Allí, localizaron y neutralización de un ciudadano requerido por las autoridades de justicia por el delito de violación.

El operativo se desplegó en el circuito San Andrés, perteneciente al distrito Guano, tras intensas diligencias de inteligencia y seguimiento operativo.

Aprovechó la cercanía con la víctima

El implicado fue identificado como Miguel G., de 46 años y nacionalidad ecuatoriana.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los hechos ocurrieron en el año 2023.

El sujeto, valiéndose de la confianza adquirida por ser vecino del sector, ingresaba con frecuencia al domicilio donde cosumaba el delito, según la Policía Nacional. Policía Nacional

El sujeto, valiéndose de la confianza adquirida por ser vecino del sector, ingresaba con frecuencia y bajo engaños, amenazas y el uso de la fuerza al domicilio de una adulta mayor de 84 años, quien vivía sola.

En ese lugar perpetró reiterados abusos de naturaleza sexual en su contra.

Denuncia e intervención judicial

Cansada de las agresiones y el amedrentamiento, la víctima logró relatarle a su hijo lo que sucedió.

El familiar acudió de inmediato a la Unidad Judicial del Cantón Guano para formalizar la denuncia formal.

Tras abocar conocimiento de la causa, el juez de la causa emitió la boleta de captura correspondiente, disponiendo su inmediata aprehensión.

Con su detención, el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad competente para que continúe el juzgamiento del caso.