Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán por motivos de seguridad y DDHH

Bogotá rompe nexos con Irán y denuncia nexos con el narcoterrorismo

El Gobierno de Colombia informó este 24 de septiembre de 2026 que rompió formalmente sus relaciones diplomáticas con Irán desde el pasado 19 de septiembre.

Bogotá argumentó razones relacionadas con seguridad, derechos humanos y acciones atribuidas al Gobierno iraní en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que la decisión fue adoptada el 19 de septiembre de 2026 y comunicada oficialmente este jueves.

Según la Cancillería, la medida responde a la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional, seguridad hemisférica y lucha contra el crimen transnacional.

Los motivos de la decisión

Entre las razones expuestas por Bogotá están los presuntos vínculos del Gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que, según la Cancillería, representan una amenaza para la seguridad de Colombia.

El Gobierno colombiano también señaló un deterioro de la confianza entre ambos países.

La Cancillería colombiana también mencionó violaciones de derechos humanos atribuidas al Gobierno iraní, ataques contra países que no forman parte del conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Además, cuestionó la obstrucción a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance del programa nuclear iraní.

La ruptura no incluye las relaciones consulares

Bogotá aclaró que la decisión no significa la ruptura de las relaciones consulares entre Colombia e Irán.

La Cancillería señaló que estas continuarán bajo las disposiciones establecidas por las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.

La Dirección de Protocolo de Colombia será la encargada de informar a las autoridades iraníes sobre el procedimiento que corresponde seguir después de la ruptura diplomática.

Colombia e Irán habían establecido relaciones diplomáticas el 28 de abril de 1975.

La decisión se suma a otros cambios recientes en la política exterior colombiana. En septiembre, el Gobierno también anunció un mayor acercamiento con Israel en materia de seguridad e inteligencia, mientras que en agosto informó la congelación de sus relaciones diplomáticas con la denominada República Árabe Saharaui Democrática.