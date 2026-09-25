Motociclista se salva de chocar de frente contra un tráiler tras arriesgada maniobra en Guayas

Motociclista se salva de chocar contra un tráiler al rebasar en una vía del Guayas

Un motociclista estuvo a punto de impactarse de frente contra un tráiler mientras intentaba rebasar a un vehículo pesado en una vía del Guayas.

La maniobra quedó registrada por una cámara instalada en otro automotor.Motociclista intentó rebasar a un vehículo pesado

El hecho ocurrió a las 17:37 del jueves 24 de septiembre de 2026. En las imágenes se observa al motociclista desplazándose detrás de un vehículo pesado y luego intentando rebasarlo para cambiarse hacia otro carril.

‼️#ATENCIÓN| En el Guayas, un ciudadano estuvo a punto de estrellarse contra un vehículo pesado al intentar rebasar con su motocicleta a un trailer y cambiarse hacia otro carril. pic.twitter.com/VCjZl52uDw — Alerta Gyaquil (@Alerta_Gyaquil7) September 25, 2026

Estuvo a punto de chocar contra un tráiler

Durante la maniobra, el motociclista ingresó al carril por el que circulaba un tráiler en sentido contrario.

El conductor de la motocicleta quedó a pocos metros de impactarse de frente contra el vehículo pesado, pero logró evitar la colisión y continuar su recorrido.

Motociclista circulaba sin casco

El registro también permite observar que el ciudadano circulaba sin casco de seguridad.

La maniobra quedó grabada desde el vehículo pesado que transitaba por la vía y evidencia el riesgo que implican los adelantamientos sin suficiente espacio o visibilidad.