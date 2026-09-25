Motociclista se salva de chocar de frente contra un tráiler tras arriesgada maniobra en Guayas
Una cámara grabó el instante en que un motociclista, que circulaba sin casco, estuvo a punto de chocar de frente contra un tráiler.
Motociclista se salva de chocar contra un tráiler al rebasar en una vía del Guayas
Captura de video
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Actualizado:
25 sep 2026 - 22:06
Un motociclista estuvo a punto de impactarse de frente contra un tráiler mientras intentaba rebasar a un vehículo pesado en una vía del Guayas.
La maniobra quedó registrada por una cámara instalada en otro automotor.Motociclista intentó rebasar a un vehículo pesado
El hecho ocurrió a las 17:37 del jueves 24 de septiembre de 2026. En las imágenes se observa al motociclista desplazándose detrás de un vehículo pesado y luego intentando rebasarlo para cambiarse hacia otro carril.
Estuvo a punto de chocar contra un tráiler
Durante la maniobra, el motociclista ingresó al carril por el que circulaba un tráiler en sentido contrario.
El conductor de la motocicleta quedó a pocos metros de impactarse de frente contra el vehículo pesado, pero logró evitar la colisión y continuar su recorrido.
Motociclista circulaba sin casco
El registro también permite observar que el ciudadano circulaba sin casco de seguridad.
La maniobra quedó grabada desde el vehículo pesado que transitaba por la vía y evidencia el riesgo que implican los adelantamientos sin suficiente espacio o visibilidad.
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