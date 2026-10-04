Brasil elige presidente: Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo en las urnas

Más de 160 millones de brasileños van a las urnas para elegir a su nuevo Presidente.

Brasil abre este domingo 4 de octubre las urnas para unas elecciones presidenciales marcadas por una cerrada disputa entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, principal representante de la derecha en la carrera por el Palacio de Planalto.

Cerca de 160 millones de electores están habilitados para participar en los comicios, en los que además se elegirán gobernadores, diputados y parte del Senado. Las urnas estarán abiertas entre las 08:00 y las 17:00, hora de Brasilia.

Lula, de 80 años y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo. Frente a él aparece Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien intenta mantener el peso político del apellido que gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

Aunque hay otros candidatos en la papeleta, las encuestas colocan a Lula y Bolsonaro como los dos principales contendientes y anticipan una elección que difícilmente se resolvería este domingo.

Lula llega con ventaja en primera vuelta

Los últimos sondeos publicados el sábado muestran a Lula con una ligera ventaja en la intención de voto para la primera vuelta, pero ninguno de los principales candidatos aparece con posibilidades claras de superar el 50% de los votos válidos necesario para ganar directamente.

Si ningún candidato alcanza ese umbral, los dos más votados deberán enfrentarse nuevamente el 25 de octubre en una segunda vuelta.

Las mediciones de Datafolha, Quaest, CNT/MDA y AtlasIntel/Bloomberg muestran, además, un escenario estrecho ante un eventual enfrentamiento directo entre Lula y Flávio Bolsonaro.

El resultado de este domingo será, por tanto, la primera prueba en las urnas del respaldo real de ambos candidatos después de una campaña atravesada por la economía, el costo de vida, la inseguridad, las cuentas públicas y diferentes escándalos políticos.

Lula y Bolsonaro cerraron sus campañas en las calles

Los dos principales candidatos aprovecharon el sábado para realizar sus últimos actos antes de la votación.

Lula cerró su campaña con una multitudinaria movilización en São Paulo. Los organizadores estimaron una asistencia de alrededor de 150 000 personas en un recorrido de aproximadamente dos kilómetros entre la avenida Paulista y la plaza Roosevelt.

Flávio Bolsonaro, por su parte, encabezó una caravana de motocicletas en el estado de São Paulo y posteriormente participó en un acto político en Río de Janeiro. Durante sus apariciones también exhibió la imagen de su padre.

El apellido Bolsonaro vuelve así al centro de una elección presidencial cuatro años después de que Lula derrotara a Jair Bolsonaro en 2022 por apenas 1,8 puntos porcentuales.