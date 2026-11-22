El domingo 29 de noviembre de 2026, Ecuador elegirá a sus autoridades locales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y antes de que empiece la jornada entrará en vigor la ley seca prevista en el Código de la Democracia.

Durante ese período no se podrá vender, distribuir ni consumir bebidas alcohólicas. El Código también sanciona a quienes ingresen a un recinto electoral o se presenten a votar en estado de embriaguez.

¿Desde cuándo rige la ley seca?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso que la ley seca comience a las 12:00 del viernes 27 de noviembre de 2026 y termine a las 12:00 del lunes 30 de noviembre. Durante ese período está prohibido vender, distribuir y consumir bebidas alcohólicas.

El artículo 123 del Código de la Democracia establece que la prohibición rige durante el día de las elecciones, desde 36 horas antes y hasta 12 horas después. La jornada de votación será el domingo 29 de noviembre, de 07:00 a 17:00 en Ecuador.

¿Qué pasa si tomas alcohol durante la ley seca?

El artículo 291 del Código de la Democracia fija una multa del 50% del salario básico unificado para quien venda o consuma alcohol mientras rige la prohibición. Como el salario básico de 2026 es de USD 482, la sanción equivale a USD 241.

La misma multa se aplica a quien ingrese a un recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez.