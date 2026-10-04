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Internacional

Brasil irá a segunda vuelta después de que Flávio Bolsonaro aventajó a Lula en primera vuelta

Flávio Bolsonaro pasó como líder a la segunda vuelta frente a Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil.

Simpatizantes de Bolsonaro celebran su paso como líder a segunda vuelta en las presidenciables de Brasil.

AFP

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

04 oct 2026 - 19:10

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Flávio Bolsonaro, el candidato del Partido Liberal, quedó en primer lugar en las elecciones presidenciales de este domingo 4 de octubre en Brasil, al superar por 4% al candidato de izquierda y actual presidente Lula da Silva. 

Ambos correrán en el balotaje del próximo 25 de octubre la presidencia por los próximos cuatro años.