Brasil irá a segunda vuelta después de que Flávio Bolsonaro aventajó a Lula en primera vuelta

Simpatizantes de Bolsonaro celebran su paso como líder a segunda vuelta en las presidenciables de Brasil.

Flávio Bolsonaro, el candidato del Partido Liberal, quedó en primer lugar en las elecciones presidenciales de este domingo 4 de octubre en Brasil, al superar por 4% al candidato de izquierda y actual presidente Lula da Silva.

Ambos correrán en el balotaje del próximo 25 de octubre la presidencia por los próximos cuatro años.