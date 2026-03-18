Ecuador y Colombia crean una comisión técnica para investigar bomba sin explotar

Una bomba sin explotar, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Ecuador, apareció en territorio colombiano.

Los ministros de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, y de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se reunieron la mañana de este miércoles 18 de marzo del 2023 para intercambiar información sobre el hallazgo de una bomba sin explotar en territorio colombiano.

En la reunión se ratificó que las operaciones militares se realizaron en territorio ecuatoriano, en el marco del Conflicto Armado no internacional, indicó el Ministerio de Defensa de Ecuador en un comunicado.

Además, ambos países conformaron una Comisión Técnica Binacional para verificar "in situ" por qué la bomba sin explotar apareció en territorio colombiano.

En la reunión también participó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, detalló la entidad.

Esta mañana trascendió que militares colombianos detonaron de manera controlada la bomba hallada en la zona fronteriza con Ecuador que, según el presidente Gustavo Petro, era del Ejército de Ecuador.

"En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en su cuenta de X.

La bomba, cuyo tipo no ha sido informado por las autoridades, y que al parecer fue lanzada desde un avión, fue hallada en el departamento colombiano de Putumayo, a unos 200 metros de la frontera con Ecuador.

Según Petro, fue arrojada por el país vecino en un bombardeo, aparentemente contra grupos criminales. "Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática", expresó anoche Petro en X.