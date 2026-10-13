Bukele plantea liberar condicionalmente a cerca del 50% de presos que colaboraron con pandillas

Nayib Bukele anunció un plan de libertad anticipada para presos de menor participación en las pandillas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes 13 de octubre de 2026 que su Gobierno evalúa un plan de libertad anticipada y condicional que podría beneficiar a cerca del 50% de los presos acusados de colaborar con pandillas.

Bukele explicó que la medida no significaría declarar inocentes a los beneficiarios. Según dijo, se trataría de personas consideradas culpables, pero cuyo nivel de participación con las pandillas habría sido menor y que podrían salir bajo condiciones específicas y con monitoreo.

¿Quiénes podrían beneficiarse?

El mandatario señaló que el Gobierno revisa los casos para diferenciar entre quienes ejercieron violencia directamente y quienes tuvieron una participación menor dentro de las estructuras criminales.

Como ejemplo, Bukele mencionó que "no sería comparable una persona que ayudó a ocultar un cadáver con alguien que únicamente alertaba sobre la llegada de la Policía."

La evaluación tomaría en cuenta, además, el contexto en el que miles de salvadoreños vivieron durante años bajo el control territorial de las pandillas.

Liberación sería condicional y con monitoreo

Bukele aclaró que la propuesta contempla una salida anticipada de prisión, pero bajo supervisión.

Los posibles beneficiarios seguirían siendo considerados culpables y tendrían que cumplir condiciones que todavía no han sido detalladas públicamente.

Hasta ahora, el Gobierno no ha precisado cuáles serán los criterios exactos para seleccionar a los presos, qué institución realizará las evaluaciones ni cuándo comenzaría a aplicarse el plan. Tampoco se ha detallado si será necesaria una reforma legal.

Más de 93 000 detenidos bajo el régimen de excepción

El Salvador mantiene vigente desde marzo de 2022 un régimen de excepción implementado como parte de la estrategia de seguridad contra las pandillas.

Según cifras citadas por medios salvadoreños y agencias internacionales, más de 93 000 personas han sido detenidas bajo esta medida por presunta pertenencia o colaboración con estructuras criminales.

Bukele defendió la continuidad del régimen y aseguró que, aunque la situación de seguridad ha mejorado, considera que todavía existen estructuras criminales activas.

Gobierno revisa los casos de los detenidos

El presidente indicó que existe un equipo encargado de revisar los procesos y determinar el nivel de responsabilidad de los detenidos.

La propuesta de libertad condicional se aplicaría únicamente después de analizar cada caso y establecer si la participación de la persona fue limitada dentro de las estructuras de las pandillas.

El anuncio se produce en un contexto en el que organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado el régimen de excepción por denuncias de detenciones arbitrarias y falta de garantías procesales, mientras el Gobierno salvadoreño sostiene que la medida permitió reducir de manera drástica la violencia vinculada a las pandillas.