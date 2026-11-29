En Quito, 198 personas fueron citadas por incumplir la ley seca durante las primeras 24 horas de vigencia de la restricción electoral.

La ley seca ya deja las primeras citaciones en Ecuador. En Quito, 198 personas fueron citadas por incumplir esta disposición, según el balance policial correspondiente a las primeras 24 horas de vigencia de la medida.

La cifra tiene corte a las 12:00 del sábado 28 de noviembre de 2026. Los controles continúan este domingo, mientras los ecuatorianos votan para elegir a las autoridades seccionales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

¿Cuántas personas han sido citadas en Quito?

La Policía Nacional reportó 198 citaciones por incumplir la ley seca durante las primeras 24 horas de controles en la capital.

Las boletas fueron emitidas a ciudadanos identificados consumiendo o comercializando bebidas alcohólicas durante el período de prohibición.

Guayaquil también registra infracciones electorales

En la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, la Policía Nacional reportó 131 citaciones por infracciones electorales y otras 20 por expendio de bebidas alcohólicas, según el balance presentado el sábado 28 de noviembre.

El comandante policial Walter Villarroel también informó sobre ocho personas aprehendidas durante los operativos. Estas detenciones corresponden a presuntas infracciones legales y no deben confundirse con las citaciones por ley seca.

Para este domingo, más de 2 500 policías fueron destinados a resguardar los recintos electorales de los tres cantones.

¿Hasta cuándo está vigente la ley seca?

La restricción comenzó el viernes 27 de noviembre, a las 12:00, y se mantiene hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, a las 12:00.

Durante este período está prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, tanto en espacios públicos como privados.

La Policía Nacional mantiene operativos para vigilar el cumplimiento de esta disposición durante la jornada electoral.