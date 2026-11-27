La AMT desplegará 1 325 agentes civiles de tránsito y monitoreará 385 recintos electorales durante las elecciones del domingo 29 de noviembre de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció un operativo especial de movilidad para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se desarrollarán este domingo 29 de noviembre de 2026.

El dispositivo contempla 143 cierres viales y el despliegue de 1 325 agentes civiles de tránsito para controlar la circulación y facilitar el acceso de los votantes a los recintos electorales.

Según informó el Municipio de Quito este viernes 27 de noviembre, la AMT monitoreará 385 recintos electorales desde su Centro de Mando.

¿Dónde habrá controles de tránsito durante las elecciones?

De los 385 recintos electorales, 97 tendrán presencia prioritaria de agentes, debido a la alta afluencia de votantes prevista.

Los puntos de control se distribuirán de la siguiente manera:

Sur de Quito: 29 recintos

Centro: 32 recintos

Norte: 26 recintos

Valles: 10 recintos

¿Qué calles estarán cerradas por las elecciones?

Las restricciones comenzarán antes de las votaciones y se concentrarán en los alrededores de las instalaciones electorales.

Perímetros del Consejo Nacional Electoral (CNE)

Desde este viernes 27 de noviembre se colocará un vallado peatonal en la vereda del CNE, en sentido sur-norte.

El sábado 28, desde las 06:00, se cerrará el carril derecho de la avenida 6 de Diciembre, en sentido sur-norte.

A partir de la medianoche se restringirá la circulación en la avenida 6 de Diciembre, desde la avenida Oswaldo Guayasamín hasta la avenida Eloy Alfaro, en sentido sur-norte.

Delegación Provincial Electoral

Desde las 22:00 del sábado 28 de noviembre se cerrará la avenida Iñaquito, entre las calles Santa María y Corea.

Centro de Procesamiento Electoral

El domingo 29, desde las 18:00 hasta las 05:00 del lunes 30, se cerrará el tramo comprendido entre las avenidas República y Atahualpa, en sentido sur-norte.

Otros cierres viales en el centro-norte de Quito

En los alrededores del Centro de Mando Unificado también habrá restricciones desde las 00:00 del domingo 29 hasta el lunes 30 de noviembre.

Las vías afectadas serán:

Avenida Amazonas y Jorge Washington

Calle 18 de Septiembre, entre la avenida 9 de Octubre y Juan León Mera

Calle Juan León Mera, entre la avenida Patria y 18 de Septiembre

¿Habrá Paseo Dominical este domingo?

El Paseo Dominical estará suspendido el 29 de noviembre debido a la jornada electoral.

El Municipio informó que esta actividad se retomará el domingo 6 de diciembre, en su recorrido habitual de 24 kilómetros, de 08:00 a 16:00.

La AMT recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos, considerar las restricciones y seguir las indicaciones de los agentes durante el desarrollo de las elecciones.