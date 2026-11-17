Autoridades europeas realizaron más de un centenar de registros e incautaron dinero, armas y criptomonedas durante el operativo.

Una red criminal que presuntamente enviaba cocaína desde Ecuador y otros países latinoamericanos hacia Europa fue desarticulada tras una operación internacional ejecutada entre el 10 y 11 de noviembre de 2026.

El operativo dejó al menos 49 detenidos en Suiza, Alemania y otros países europeos, además de más de un centenar de registros en Suiza, Alemania, República Checa, Países Bajos y España.

La investigación fue liderada por autoridades suizas, con el apoyo de Europol y Eurojust.

¿Cómo enviaban la droga desde Ecuador?

Según las investigaciones, la organización utilizaba empresas registradas en Suiza y Países Bajos para introducir cocaína mediante cargamentos comerciales aparentemente legales.

Uno de los decomisos más importantes ocurrió en agosto de 2026, cuando las autoridades encontraron más de 750 kilogramos de cocaína ocultos en cajas procedentes de América Latina, en el puerto de Amberes, Bélgica.

Los investigadores sospechan que la red, activa desde al menos 2019, estuvo involucrada en el envío de grandes cantidades de droga y en el lavado de las ganancias obtenidas mediante estas actividades ilícitas.

Millonarios decomisos durante el operativo

Durante las intervenciones, las autoridades incautaron más de 2,3 millones de francos suizos en los países participantes, criptomonedas valoradas en 50 000 francos suizos y 15 armas.

En Alemania también se reportó la incautación de aproximadamente 1,3 millones de euros en efectivo y bienes, mientras que en República Checa se decomisaron cerca de un millón de euros y 850 000 coronas checas.

La Policía Nacional de Ecuador participó en las investigaciones, junto con autoridades de distintos países de Europa y América.

Europol informó que brindó apoyo al caso desde 2022 mediante el intercambio de información, análisis financiero y coordinación de las operaciones internacionales.