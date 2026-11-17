Miles de usuarios de bancos estadounidenses reportaron dificultades para acceder a sus cuentas digitales el 16 de noviembre de 2026.

Una falla tecnológica afectó los servicios bancarios de JPMorgan Chase, una de las principales entidades financieras de Estados Unidos. Clientes de otros bancos, como Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank, también reportaron inconvenientes.

Según la plataforma Downdetector, hasta las 14:00, hora del este de Estados Unidos, se registraron más de 4 700 reportes relacionados con Chase, principalmente por problemas de acceso a cuentas y retrasos en transacciones.

¿Qué provocó la falla bancaria?

JPMorgan Chase confirmó que el inconveniente se originó por un error de software que afectó el procesamiento de determinadas operaciones.

La entidad descartó que se tratara de un ciberataque y aseguró que los fondos de sus clientes no estaban comprometidos, aunque algunas transacciones presentaban retrasos.

¿Por qué se vieron afectados otros bancos?

Los inconvenientes también repercutieron en transferencias realizadas mediante Zelle, plataforma de pagos electrónicos utilizada por diferentes entidades financieras estadounidenses.

U.S. Bank advirtió sobre posibles retrasos en transferencias con otras instituciones, mientras que Bank of America aseguró que sus sistemas funcionaban con normalidad.

Zelle también indicó que su plataforma operaba correctamente y que los problemas estaban relacionados con determinadas entidades bancarias.

Chase informó que trabajaba para restablecer completamente sus servicios. Hasta la última actualización consultada del 16 de noviembre, no se habían reportado pérdidas de fondos de los usuarios vinculadas con esta falla.