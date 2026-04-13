Un incendio devora más de 200 hectáreas de bosque en Cuba

La mañana del 13 de abril de 2026, un incendio forestal, aún activo, devoró más de 200 hectáreas de bosque de la provincia Pinar del Río, al oeste de Cuba.

Cerca de 60 integrantes del Cuerpo de Guardabosques de Pinar combate las llamas junto con trabajadores de otras unidades.

La labor de contención del incendio cuenta con medios especializados que incluyen: buldócer, camión, tractor y transporte de apoyo.

Autoridades no logran contener las llamas

Hasta la noche del 13 de abril de 2026, aún no se ha logrado contener el incendio que crece por el incremento de los vientos en la zona.

Un reciente informe de Guardabosques indicó que ha registrado 93 incendios forestales entre enero y marzo de 2026.

Se registran una pérdida de 437,85 hectáreas de bosques naturales y plantados en la mayoría de las provincias cubanas.