Capturan a presunto autor intelectual de asesinato de alcalde en México

Un hombre fue detenido como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo.

México informó, este jueves 30 de julio de 2026, la captura del presunto autor intelectual del asesinato de un alcalde a manos del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que el detenido era jefe de un grupo de sicarios y la mente detrás de la muerte a tiros de Carlos Manzo en noviembre de 2025.

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Manzo era alcalde de una próspera región agroexportadora en el violento estado de Michoacán y su muerte estremeció al país.

Otro alcalde en México fue asesinado, el pasado 22 de julio, a balazos dentro del ayuntamiento de una localidad en el centro de México, informaron autoridades, en una región donde operan distintos cárteles del narcotráfico.

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El alcalde de Temoac, estado de Morelos, Valentín Lavín, aliado del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya había sobrevivido a un atentado con arma de fuego en enero, según medios locales.

Expertos forenses y policías investigadores encontraron el "cuerpo sin vida (de Lavín) en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal", detalló un comunicado de la fiscalía de Morelos.

Otro hecho similar ocurrió el pasado 13 de junio. Un alcalde fue asesinado a tiros en un estado de México con presencia de cárteles del narcotráfico, informaron el sábado autoridades locales.

El ataque ocurrió en un municipio de 6 900 habitantes en el estado de Oaxaca, en el sur del país, donde grupos del crimen organizado se disputan las rutas del trasiego de drogas.

Joel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, fue víctima de una "agresión con disparos de arma de fuego", informó la fiscalía del estado en un comunicado, sin precisar detalles de las circunstancias en las que se produjo el crimen.