Italia quiere suspender a España del espacio europeo Schengen tras entrada de migrantes

El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, afirmó este jueves que quiere que España sea suspendida del espacio europeo de libre circulación de Schengen.

Después de la masiva entrada de migrantes al enclave español de Ceuta, en África, desde Marruecos.

"Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España", declaró en X el canciller del gobierno de ultraderecha.

España critica "demagogia" de Italia por pedir su salida de Schengen y convoca al embajador de Roma (ministro de Exteriores)

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Luis Albares, criticó este jueves 30 de julio 2026 la "demagogia" de Italia.

Se mostró a favor de suspender a Madrid del espacio europeo de libre circulación de Schengen por la entrada masiva de migrantes en el enclave de Ceuta, y convocó en protesta al embajador italiano.

El mensaje del canciller del gobierno de ultraderecha italiano "es impropio" de "un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista", afirmó Albares en la red social X, y agregó que convocaría el viernes al embajador de Italia.