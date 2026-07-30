Javier Carvajal renuncia a la dirección técnica del Manta tras la eliminación en Copa Ecuador

Manta, 30 de mayo de 2026. En el estadio Jocay, Manta FC recibe a Libertad, en un partido por la Fecha 16 - Primera Etapa, del Campeonato Nacional de Fútbol.

El ciclo de Javier Carvajal al frente del Manta Fútbol Club ha llegado a su fin. Este jueves 30 de julio de 2026, el estratega manabita presentó su renuncia irrevocable a la dirección técnica de la institución, una decisión que fue oficializada mediante un emotivo comunicado de despedida publicado en las plataformas digitales del club atunero.

El detonante definitivo de su salida fue la eliminación ante Independiente del Valle en los octavos de final de la Copa Ecuador, resultado que sepultó las aspiraciones del equipo en el torneo alterno. Esta caída terminó por fracturar la continuidad de un proyecto golpeado por la irregularidad colectiva y por una severa sequía de triunfos en el frente local.

Los números de la temporada 2026 reflejan la compleja realidad del banquillo mantense. Bajo el mando de Carvajal, el plantel disputó 24 compromisos oficiales con un saldo de apenas 3 victorias, 6 empates y 15 derrotas, un rendimiento estadístico que terminó condicionando al equipo en el fondo de la tabla de posiciones de la LigaPro.

En su carta de desvinculación, el técnico agradeció el respaldo de la directiva, el compromiso del plantel y el constante apoyo de la hinchada. Asimismo, enfatizó el valor sentimental de haber dirigido a la institución en la cual se formó como profesional, destacando que su paso por el banquillo representó un hito trascendental en su carrera futbolística.

Carvajal, quien asumió la conducción en septiembre de 2025 para reemplazar a Efrén Mera, deja al club sumergido en la lucha por mantener la categoría. La directiva del Manta FC trabaja contra el tiempo para definir al nuevo estratega que asumirá el reto de reconducir el rumbo futbolístico en la recta final del campeonato nacional.